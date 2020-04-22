«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة 1 لمستفيدي الدعم السكني 2020

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه عن بُعد، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واعتمد المجلس الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لعام 2020، وشملت 430 مستفيداً ومستفيدة من مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من فئة المنح 276 وفئة القروض 154، بمبلغ إجمالي وقدره 277 مليوناً و200 ألف درهم، ليبلغ عدد المستفيدين من الدعم السكني من كافة الدفعات 8431، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و171 مليون درهم.

تهانٍ

ورفع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، باسمه واسم أعضاء المجلس التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين وعلى دولة الإمارات بالأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار، وأن يكشف الله الغمة التي تجتاح العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد ويرفع البلاء عن الدولة وعن جميع البشرية، وأن يعيد الحياة لطبيعتها في أقرب وقت.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بإمارة الشارقة، وتطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعم سموه وتوجيهاته الرامية لتوفير الاستقرار المجتمعي والعيش الكريم للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة والسعيدة لهم ضمن استراتيجية الإمارة وبرامجها المتواصلة في العمل على التنمية المستدامة.

واعتمد المجلس عدداً من التسهيلات لشركة الشارقة لحلول النقل التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم المؤسسات والشركات الوطنية والتخفيف من التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة عن أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأقر المجلس التنفيذي مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، ووجّه بإحالة مشروع القانون للجهات المعنية استكمالاً لدورته التشريعية.

تهنئة

هنأ المجلس المستفيدين من الدعم السكني من مواطني إمارة الشارقة، حيث وصلت رسائل نصية قصيرة إلى كل مستفيد فور اعتماد القرار مباشرة من المجلس. وهنأ المجلس علي سالم المدفع على الثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو حاكم الشارقة وتكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.