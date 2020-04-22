«كورونا» يفشل في إسكات مدافع رمضان بدبي

المصدر: دبي ــ وام

لن يسكت صوت البهجة والفرح في دبي، الذي اعتادت عليه في كل عام، مع حلول شهر رمضان الفضيل، فرغم الأوقات الاستثنائية التي نمر بها، أنهت القيادة العامة لشرطة دبي تجهيزاتها لإعداد مدافع الإفطار التي ستوزع في مختلف مناطق الإمارة خلال رمضان، كما جرت العادة.

وقال الرائد عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق إطلاق المدفع، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية التي تشمل الإعلان عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، وهي الخوانيج وأتلانتس النخلة وبرج خليفة ومصلى العيد في منطقة المنخول.

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