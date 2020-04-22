"بيبسيكو" تدعم صندوق التضامن المجتمعي بمليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

قدمت شركة بيبسيكو مساهمة مالية قدرها مليون درهم دعماً لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد - 19 والتي أطلقتها مؤخراً دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تعزيز المساعي الرامية إلى التخفيف من التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الفئات الأكثر تضرراً، بما يتيح للأفراد والمؤسسات من الراغبين في تقديم يد العون فرصة المشاركة في التغلب على الأزمة العابرة.

وأكدت شركة بيبسيكو أن مساهمتها تأتي في إطار القيم التي تعليها الشركة والتزامها تجاه المجتمع، وأن دعم الصندوق يعبر عن المسؤولية المجتمعية التي يجب الالتزام بها رغم الظروف الاستثنائية التي خلفتها الجائحة، منوهة بأن القطاع الخاص على الرغم من التحديات التي يواجهها هو الآخر جراء هذا الظرف الطارئ الذي تأثرت به اقتصادات العالم أجمع، يؤمن بضرورة مواصلة دوره كشريك في ضمان أمن وسلامة جميع فئات المجتمع. من جانبها، أثنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهود القطاع الخاص بدعمه المتواصل للصندوق، بحيث فتحت هذه المبادرة قنوات تواصل مثمرة بين القطاع الخاص والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، للخروج بنتائج إيجابية تخدم المجتمع والوطن.