دبي تمد يد العون إلى الصومال في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

بدأت موانئ دبي العالمية في إرسال شحنات من التجهيزات والمستلزمات الطبية إلى جمهورية أرض الصومال، وذلك في إطار حرص إمارة دبي على مد يد العون وتوجيه الدعم إلى الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومساعدة شعب الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير الذي يصطف العالم حالياً في التصدي له، وتسليم الشحنات إلى اللجنة الوطنية للتأهب والوقاية من «كوفيد 19» في أرض الصومال، وذلك عبر المركز اللوجستي الحديث في «موانئ دبي العالمية – بربرة».

حملة تعاونية

وأوضحت موانئ دبي العالمية: «أن هناك حملة تعاونية يقوم بها المقر الرئيسي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في دبي وإدارة «موانئ دبي العالمية – بربرة» حالياً بهدف تجهيز الشحنات التي تتضمن أجهزة تنفس اصطناعي وتجهيزات طبية وكميات كبيرة من مستلزمات الوقاية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين في الخطوط الأولى وغيرهم من موظفي خدمات الطوارئ، علاوة على قفازات الوقاية والكمامات وواقيات الوجه والملابس الطبية، وكميات كبيرة من الأدوية الحيوية المستخدمة في علاج الأعراض المصاحبة للفيروس، وللحد من مضاعفاته بالنسبة للمصابين.

وأوضحت موانئ دبي العالمية: «أن تلك التجهيزات تم جلبها من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعدة مصادر حول العالم لتصل إلى أرض الصومال في شحنات متعددة عبر عمليات الشحن البحري أو الجوي».

أجهزة اختبار

وتتضمن الشحنات أيضاً 5000 جهاز اختبار سريع لفيروس «كوفيد- 19». وتُعد الاختبارات أمراً ضرورياً لفهم انتشار المرض والسيطرة عليه، وتم بالفعل إرسال فنيين طبيين إلى كينيا للحصول على تدريب مهني على تقنيات التشخيص الفعّالة. ويأتي هذا في الوقت الذي عرضت فيه جمهورية أرض الصومال مساعدة جيرانها في الصومال واليمن للقيام بالفحوصات على الفيروس الخطير بمجرد البدء في إجراءات الاختبار.

وقال سوبيتشاي واتانافيراتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية – بربرة»: «على الرغم من أن الموقف تحت السيطرة حتى الآن في أرض الصومال، إلا أننا شعرنا بأهمية دعم الحكومة هناك لكي تكون قادرة على تفادي التداعيات الخطيرة التي خلفها الفيروس في أماكن أخرى حول العالم، وكذلك تأكيد قدرتها على إجراء الاختبارات للكشف عن الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس. ومع الدعم الهائل الذي حظينا به من دبي وفريقنا العامل هناك، تمكّنا من شحن مجموعة من التجهيزات الطبية ومعدات الوقاية والاختبار لتوزيعها في أرض الصومال».

خطة مبتكرة

وبهدف التغلب على التكاليف العالية لاستيراد الكمامات، فد وضعت «موانئ دبي العالمية – بربرة» خطة مبتكرة، حيث قال واتانافيراتشاي: «هناك نقص في الكمامات، وقد انتهزنا الفرصة للعمل مع رئيس بلدية ومحافظ بربرة للتشجيع على تصنيع الكمامات محلياً، لنطلق الإمكانيات الكامنة في المجتمع المحلي لأرض الصومال من أجل مساعدة الناس على مجابهة مشكلة التكاليف العالية والإمدادات المحدودة للكمامات في البلاد».

رسائل

يقوم فريق «موانئ دبي العالمية – بربرة» بتعزيز الرسائل الصحية للموظفين وعائلاتهم والأطراف المعنيين بشكل مستمر، حسب الإرشادات الواردة من منظمة الصحة العالمية.