البواردي يبحث هاتفياً التعاون الدفاعي مع فرنسا وسنغافورة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفلورنس بارلي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - خلال مكالمة هاتفية، أمس، جهود البلدين الصديقين في التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» واحتواء تداعياته.

اتصال

كما أجرى معالي محمد بن أحمد البواردي، اتصالاً هاتفياً أمس، مع الدكتور محمد مالكي بن عثمان، كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في جمهورية سنغافورة، بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة وسبل تطويرها بما يخدم البلدين الصديقين. كما استعرض الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.