إلغاء تصاريح الخيام الرمضانية في أبوظبي ودبي وعجمان

المصدر: دبي - البيان

أصدرت بلدية مدينة أبوظبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، كل على حدة، قرارات تقضي بإلغاء الخيام الرمضانية للعام الجاري 2020.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتماشياً مع جهود الدولة لاتخاذ كل ما يلزم للحد من انتشاره.

وأهابت بلدية أبوظبي الجمهور بضرورة التقيد بالقرار وعدم إقامة أية خيمة خلال الشهر الفضيل.

وفي دبي أشار أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في «إسلامية دبي»، أنّ الدائرة تضع الصحة والسلامة من ضمن أولوياتها، وتنسق مع مختلف الجهات الحكومية في إطار تكثيف الجهود والمساهمة في حماية المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتوفير بيئة آمنة.

ومن جانبه أشار محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة، إلى أهمية استثمار الوسائل التقنية التي توفرها الدائرة مثل مبادرة «وجبات الأمل» الرقمية المبتكرة، مقارنة بمبادرات إطعام الصائمين، أو المتعففين بالوسائل التقليدية لخدمة العمل الخيري ومحتاجيه، على مستوى الإمارة.