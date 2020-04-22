ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات «الداخلية»

المصدر: (دبي - وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس القيادات بوزارة الداخلية، أمس، اجتماعاً لمناقشة أهم السياسات والتشريعات والمبادرات على المستوى الاتحادي، والتي من شأنها تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في نطاق عمل وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع الفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والقادة العامون للشرطة وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة وكبار الضباط من مختلف القطاعات الشرطية بالدولة.