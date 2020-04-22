القطاع الخاص جزء من منظومة الأمن الغذائي أوقات الأزمات

سلطان بن سليم: تحويل التحدّيات إلى إنجازات

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعد الإمارات من أسرع الدول في مواكبة المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة عالية تعزز قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى إنجازات.

ويأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل فريق عمل لتطوير الموارد البشرية الحكومية وتوفير تطبيقات جديدة لرفع إنتاجيتهم ومهاراتهم، ليمثل نقلة نوعية كبيرة في العمل الحكومي تستجيب للمرحلة التي ستعقب انتصار العالم على جائحة «كورونا».

حيث سيصبح لتطبيقات تقنية المعلومات الذكية دور أساسي في إنجاز وتقديم الخدمات الحكومية، وسنشهد تغيراً جذرياً في تغيرات وأساليب العمل تندمج فيها القدرات البشرية بالتكنولوجيا الحديثة لتحقيق تطوّر نوعي وكمي في مخرجات العمل الحكومي». (دبي- البيان) دبي ـ بشار باغ

عيسى الغرير: الدعم الحكومي ضروري لتحول القطاع الخاص إلى الاستثمار الزراعي

دعا عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة شركة "عيسى الغرير للاستثمار" إلى تقديم دعم حكومي لاستثمارات القطاع الخاص في مشاريع الزراعة المتطورة بمختلف فئاتها بهدف الحد من الاعتماد على استيراد أنواع معينة من الأغذية التي يمكن زراعتها وإنتاجها محلياً.وأشار إلى أن الدعم يمكن أن يكون من خلال إعفاءات من رسوم وتسهيلات جمركية وضريبية.

على غرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لهذه المشاريع لعدة سنوات بما يتيح للمستثمر النهوض بمشروعه المتخصص في الزراعة المتطورة من الناحية التجارية والمالية والتشغيلية وإتاحة الفرص له للتوسع والتنويع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي، موضحاً ضرورة التركيز على المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها في ظل الظروف المناخية والتقنية المحلية لتكون ذات جدوى تجارية واستثمارية بالتوازي مع استمرار استيراد سلع مثل القمح والأرز وغيرها إذ إن العالم متكامل وسيستمر في تبادل السلع والمنتجات.

وأكد الغرير أن القطاع الخاص جزء مهم من منظومة الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مخزون الشركات والتجار من المنتجات الغذائية يصبح مكوناً أساسياً من المخزون الغذائي الوطني في أوقات الأزمات، وشدد على أهمية تكاتف القطاع الحكومي والخاص في هذا الإطار. ولفت إلى أن دور الحكومة يمكن أيضاً أن يركز على بناء مخزون استراتيجي للدولة من السلع الغذائية والزراعية الأساسية على غرار القمح والشعير والأعلاف وغيرها.

ونوّه الغرير بضرورة التركيز على الأبحاث الخاصة بالزراعة المتطورة لتطوير حلول زراعية وغذائية تلبي الواقع المحلي المختلف عن باقي الدول وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، داعياً إلى إيجاد تسهيلات ودعم حكومي لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأبحاث، بحيث يتم تقديم مساهمة حكومية مالية في تكاليف المشاريع البحثية أو تقديم البنية التحتية اللازمة لها على أن يشارك القطاع الخاص الجميع بنتائج الأبحاث بما يعم بالفائدة على الجميع.

أحمد مصبح: أكثر دول العالم استعداداً لأي متطلبات

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن توجيهات الحكومة للتحول الرقمي والحكومة الذكية أسس لبنية تقنية عالمية المستوى جاءت ثمارها باستمرارية الأعمال وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات عبر منظومة العمل عن بُعد، حيث أثبتت الإمارات أنها أكثر دول العالم استعداداً لأي متطلبات ومتغيرات تقنية في آليات العمل.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء أمس، بتوفير تطبيقات لزيادة إنتاجية ومهارة الموظفين والإعداد لمنظومة تقنية جديدك للعمل الحكومي يهدف إلى الاستعداد التام لمرحلة ما بعد «كورونا» ويستشرف مستقبل ما بعد تداعيات الجائحة وهو ما يعكس ديناميكية العمل الحكومي في الدولة، مثمناً استضافة مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن جلسة الاجتماع.

والتي تؤكد حرص الحكومة لتوجيه تحية شكر لهم، حيث يقفون في الخطوط الأمامية لتحقيق صحة وسلامة المجتمع.