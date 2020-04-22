5277 مستفيداً من «نتواصل ونحمي»

المصدر: دبي - البيان

تمكنت حملة «نتواصل ونحمي»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، من تسجيل أكثر من 5277 من كبار المواطنين والمقيمين بهدف منحهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي.

وتقديم أفضل الخدمات لهم بسهول ويسر وقت الحاجة، سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية أو اجتماعية أو غير ذلك. وسجلت الحملة 2600 طلب من كبار المواطنين والمقيمين تتعلق بحصولهم على مواد غذائية أو مواد تعقيم أو طلبات متعلقة بالخدمات الصحية.

إضافة إلى طلبات للدعم النفسي، تم توزيعها بشكل فوري على اللجان التي خصصتها الحملة للتعامل مع الطلبات. وفي الجانب الطبي، تم تسجيل 1330 طلباً منها 19 طلباً طارئاً تم التعامل معها جميعاً، كما تم توفير الأدوية لـ360 من كبار المواطنين والمقيمين وتقديم العلاج والرعاية لـ506 وتوفير أجهزة طبية لـ47 منهم، وتم التعامل مع 20 حالة لتسهيل إعداد فحص «كورونا» لهم. وفيما يتعلق بالطلبات الاستهلاكية، تم توفير أكثر من 427 سلة غذائية و358 حزمة تحتوي على مواد تعقيم.

وتلقت الحملة طلبات للدعم النفسي من 101 حالة، يتم التعامل معها وتوفير الاستشارات النفسية والدعم من خلال فريق عمل وأطباء متخصصين يتحدثون 5 لغات. كما يتولى فريق من القائمين بالرعاية في هيئة تنمية المجتمع التواصل بشكل يومي مع كبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم للتعرف على احتياجاتهم والاطمئنان عليهم.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: «استقطبت الحملة مساهمات مالية وتبرعات عينية من العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وبلغ عدد المساهمات المالية أكثر من مليون و900 ألف درهم، كما تم التبرع بأكثر من 1390 سلة غذائية و1200 حزمة من مواد التعقيم».

منظومة

ومن جهتها قالت عواطف راشد السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية من شرطة دبي: «تم تخصيص كوادر من الشرطة المجتمعية والمتطوعين للعمل مع هيئة تنمية المجتمع بما يضمن سرعة الوصول إلى كبار المواطنين والمقيمين ومنحهم الأولوية عند تلقي طلباتهم».