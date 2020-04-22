«ماك»: 5 ملايين درهم لصندوق التضامن

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة ماك القابضة للاستثمار عن دعمها لصندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد- 19)، بمبلغ 5 ملايين درهم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والرغبة في خدمة المجتمع، وتحقيقاً لأهداف الصندوق الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتوحيد الجهود الوطنية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في دعم جهود الحد من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الشركة حرصها على المساهمة في دعم الجهود الرامية لتخطي هذه الأزمة العابرة، معربة عن بالغ تقديرها لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد- 19)، التي فتحت المجال أمام الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة ضمن إطار يوحد الجهود.

ويخدم المجتمع بكافة مكوناته في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب تضافر المساعي للحد من تبعات فيروس «كورونا» التي ألقت بظلالها على العالم. وأعربت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تقديرها للتجاوب الكبير من قبل القطاع الخاص، وحرص مؤسساته على الاضطلاع بدور مؤثر في دعم الجهود الكبيرة المبذولة حالياً على شتى الأصعدة لمواجهة الموقف الراهن عبر مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد – 19).