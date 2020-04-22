مجلس إدارة «الهوية والجنسية» يطّلع على جهود مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اجتماعه الثاني لعام 2020 عبر وسيلة الاتصال المرئي برئاسة علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة وبحضور جميع الأعضاء.

وفي مستهل الاجتماع ثمّن رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي جاءت استجابةً لمتطلبات المرحلة الحالية التي يعيشها العالم في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

كما أثنى على مستوى أداء فريق عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وما حملته من تحديات مرتبطة بتفشي الفيروس خاصة في الجانب المتعلق بالتعامل مع المسافرين من فئة العابرين عبر منافذ الدولة بنظام الترانزيت، وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص الذين تم تسهيل عودتهم للدولة من الأجانب المقيمين وفقاً لآلية عمل محكمة، فضلاً عن مساهمة الهيئة الفاعلة في مجال التنسيق البيني مع الشركاء.

وناقش المجتمعون مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمرتبطة بخطة التحول الرقمي لخدمات الهيئة 2020 - 2021 والهادفة إلى تطوير الخدمات.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية استمرارية الأعمال في حالة الطوارئ، مؤكداً أهمية اكتمال الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، كما اطلع على مجموعة من المواضيع المرتبطة بآليات العمل وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الارتباط، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.