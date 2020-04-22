«صندوق الزكاة» يبحث عن بُعد مستجدات المشاريع

المصدر: (أبوظبي - وام)

عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة اجتماعاً - عبر الاتصال المرئي - برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، ناقشت خلاله مستجدات مشاريع الزكاة وإبداء الرأي الفقهي في بعض الحالات الخاصة ومنها تأثيرات الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس «كورونا» المستجد.

حضر الاجتماع فضيلة كل من الشيخ الدكتور أحمد الحداد، والشيخ طالب الشحي، والشيخ اليدالي الدين، والشيخ الدكتور محمد البلوشي، والشيخ الدكتور عبد الرحمن الحمادي.

وناقشت اللجنة 15 موضوعاً من بينها مسألة صرف الزكاة في تقديم أطعمة أو صناديق غذائية للمستحقين لها من المتأثرين بوباء «كورونا» المستجد، خلال رمضان المبارك، وقد أقرت اللجنة بجوازه شرعاً استجابة للحاجة الملحة التي طرأت إثر الأزمة الصحية والاقتصادية.

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة تساؤلات الناس عن المساهمة في دفع الزكاة إلى الحملات المجتمعية المختلفة للتصدي للأزمة الصحية الراهنة، وأجازت اللجنة تلك المساهمات على أن يتم صرفها على الفئات المستحقة للزكاة ضمن المصارف الشرعية لها.