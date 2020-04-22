«النقل المتكامل» بالعين يدعم جهود مكافحة «كورونا»

المصدر: (العين ـ جميلة إسماعيل)

يبذل مركز النقل المتكامل في العين جهوداً كبيرة بهدف التشجيع على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وبما ينسجم والتوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة، إلى جانب تأمين الطرق للمتخصصين والمتطوعين المشاركين في برنامج التعقيم الوطني، والتأكد على تنفيذ العملية حسب الأسس والبرامج الموضوعة.

وفي هذا الإطار قال محمد قطيش العامري والذي يعمل مشرف دوريات المساندة في مركز النقل المتكامل في العين، وخبير سير ميداني لـ«البيان»: «أحرص وبالتعاون مع طاقم العمل على تأمين الطرق والتقاطعات والمرافق والأماكن التجارية والصناعية والسكنية لفرق العمل المتخصصة والمتطوعين في برنامج التعقيم الوطني الهادف للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بالتعاون مع الجهات المختصة إلى حين الانتهاء من مهامهم، وجميع هؤلاء على قدر رفيع من التدريب والوعي بكيفية التعامل مع تلك المواد، وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة من الجهات المعنية، إلى جانب قيامنا بتأمين المواقع التي تخضع للتعقيم الوطني، والحفاظ على سلامة القائمين بالعملية».