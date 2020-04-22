أشغال الشارقة: الاستجابة لـ425 بلاغاً لصيانة المباني الحكومية في فترة العمل عن بُعد

المصدر: (الشارقة - البيان)

بلغ عدد بلاغات صيانة المباني الحكومية، التي وردت إلى دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال فترة العمل عن بعد، 425 بلاغاً، تمت الاستجابة لها ومعالجتها، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 31% مقارنة بمطلع العام.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، إلى ازدياد عدد العمليات المؤتمتة، وخفض التكاليف التشغيلية في الدائرة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة المباني الحكومية، وعمليات الصيانة، والخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين بمدن ومناطق الإمارة كافة، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للعمل، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.

وقال إن البلاغات التي ترد إلى إدارة صيانة المباني يتم تلقيها من قبل مهندسي الدائرة على مدار الساعة في الإدارة، لأخذ البيانات كاملة.

وبالتالي تحويلها إلى المقاولين المعنيين، تحت إشرافهم، لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد إلى الدائرة، المتعلقة بأعمال الصيانة كافة في المباني الحكومية بإمارة الشارقة، التي تشرف الدائرة على صيانة ما يفوق 362 منشأة حكومية موزعة على 12 فريق عمل من الدائرة في مختلف مدن ومناطق الشارقة وتنفذ أعمال الصيانة فيها 10 شركات وطنية كبرى.