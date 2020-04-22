شاهد.. الاحتفال بتعافي أصغر مصاب بكورونا في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل الكادر الطبي بمدينة الشيخ خليفة الطبية بخروج الطفل الفلبيني هيرفي ايمانويل (9 سنوات) من العناية المركزة وتعافيه من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يعد أصغر مريض في الدولة مصاب بفيروس كورونا، إذ أتم التسع سنوات بتاريخ 1 أبريل.

ويعد هيرفي (وحيد والديه) أصغر مريض بكوفيد-19 يدخل مدينة الشيخ خليفة الطبية بتاريخ 22 مارس 2020، ومن ثم إلى العناية المركزة بتاريخ 23 مارس 2020.

وقد خرج الطفل الفلبيني من العناية ونقل إلى عنبر الأطفال بتاريخ 11 أبريل، وبعد تعافيه خرج من المستشفى أمس 21 أبريل 2020.

وقد احتفل موظفو مدينة الشيخ خليفة الطبية بشفائه وخروجه من المستشفى، كما يبينه هذا الفيديو.