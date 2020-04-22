مناقشة السياسات والمبادرات لتطوير العمل الشرطي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات بوزارة الداخلية صباح اليوم "الثلاثاء" اجتماع لمناقشة أهم السياسات والتشريعات والمبادرات على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي من شأنها تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في نطاق عمل وزارة الداخلية.



وحضر الاجتماع لفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والقادة العامون للشرطة وعدد من المدراء العامين، ومديري الإدارات بالوزارة، وكبار الضباط من مختلف القطاعات الشرطية بالدولة.