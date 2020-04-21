النائب العام يشيد بأمر رئيس الدولة بالعفو عن سجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك

المصدر: وام

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسىي النائب العام للدولة أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالعفو عن 1511 من المحكوم عليهـم وتكفله بسداد غراماتهم المالية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تجسد نهجا كريما لسموه، وحرصا صادقا على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة ويساهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل.

وقال إن من شأن هذه المكرمة تعميق الرغبة فى الاستقامة لدى المفرج عنهم بالتزام السلوك القويم سبيلاً فى الحياة مستقبلا، فضلاً عن أثرها الطيب على أسرهم وذويهم بالتئام شملهم فتعود إليهم البهجة والسرور فى هذه الأيام المباركة، فضلا عما تشكله من حافز لغيرهم من المحكوم عليهم فيلتزمون بحسن السلوك أملاً في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلاً.

وأهاب النائب العام بالمعفو عنهم بهذه المكرمة أن يخلصوا نواياهم لبذل مقدورهم في السعي للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام، والانضمام إلى المجتمع على نحو يحقق لهم وعائلاتهم حياة أفضل.

ورفـع الشامسىي بمـناسبة حـلول شهر رمضان المبارك أسمى آيات التهـانـي والتبريكــات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود.. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.