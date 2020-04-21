فيديو: شرطة دبي تعد 4 مواقع لمدافع الإفطار في شهر رمضان المبارك

المصدر: وام

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي تجهيزاتها لإعداد مدافع الإفطار التى ستوزع في مختلف مناطق إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة خلال الشهر الفضيل من كل عام.

وقال الرائد عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق إطلاق المدفع في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل، تماشيا مع الأعراف والعادات والتقاليد التى درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يوميا.

وأكد الرائد عبدالله العميمي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية التي تشمل الإعلان عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، وهي الخوانيج وأتلانتس النخلة وبرج خليفة ومصلى العيد في منطقة المنخول.

وأوضح الرائد عبدالله العميمي أن مدافع رمضان من الرموز المميزة في الشهر الفضيل، نظرا لجذبها الأسر والسياح كل عام، إلا أن هذا العام ونظرا للظروف التى يمر بها العالم أجمع، وفي إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى تقوم بها إمارة دبي الرامية للحفاظ على الصحة العامة، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة جميع شرائح المجتمع، فقد تقرر إقامة فعاليات مدافع رمضان لهذا العام بدون جمهور؛ لذلك تم اختيار مدافع رمضان في هذه المواقع، نظرا للكثافة السكانية التي توجد بها، حيث يمكنهم مشاهدة مدفع الإفطار من منازلهم، كما يمكن للجميع مشاهدته من خلال التلفاز.