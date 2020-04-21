"سجايا فتيات الشارقة" تعرف 30 منتسبة على تقنيات وأسرار الإعلام المعاصر

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك سجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة في برنامج "الظل الوظيفي" الذي يقدمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار " المهارات الإعلامية"، والذي يستمر حتى 23 أبريل الجاري، بهدف تأهيل المشاركين في مجال العمل الإعلامي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير إمكانياتهم لخوض تجربة العمل في مختلف مجالات الإعلام المعاصر ، حيث استفاد منها 30 منتسبة .



ويقدم المكتب الإعلامي برنامج الظل الوظيفي عن بعد عبر برنامج webex، والذي استهدف خلاله 30 منتسبة، و30 منتسبا من ناشئة الشارقة، ويتعرف خلاله المشاركون على آليات وأنظمة وقوانين العمل في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويعتمد البرنامج على المشاهدة والتطبيق من خلال تقديم ورش تدريبية وتثقيفية.



ويقدم البرنامج للمشاركين 6 ورش تدريبية، تقام على مدار 6 أيام متواصلة ، وأقيمت الورشة الأولى بعنوان "التغطية الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي" قدمها عبدالله الياسي، وورشة "التصوير الفوتوغرافي"، وقدمها سلطان الظهوري، وورشة "الصحافة الرقمية" التي قدمتها فاطمة ابراهيم، وورشة فن الإدارة تقدمها موزه البطي، وورشة "التشريفات والبروتوكول" التي يقدمها حسن الجسمي، والورشة الأخيرة بعنوان "العلاقات الإعلامية" ويقدمها حسن الملا.



صقل المهارات

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة أطلقنا برنامج الظل الوظيفي عن بعد، الذي يهدف إلى صقل مهارات طلاب كليات الاتصال وتهيئتهم لممارسة مهنة الإعلام فور تخرجهم وذلك من خلال ورش عمل متخصصة يقدمها موظفو المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، التي من خلالها يشاركون الطلاب جملة خبرتهم وما تعلموه أثناء ممارستهم للإعلام."

وأضاف أن إطلاق البرنامج عن بعد، يأتي تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، لافتا إلى أهمية برنامج الظل الوظيفي لما له من دور كبير في تعريف الطلاب على المجال الإعلامي عن قرب، والتعرف على التحديات والصعوبات التي يواجهها الإعلاميون وكيفية التغلب على هذه التحديات، مؤكداً الدور المحوري للإعلام في مواجهة الأزمات والتصدي للأخبار الكاذبة والمفبركة، وعليه نحرص في المكتب الإعلامي على نشر هذه الثقافة من خلال إطلاق برنامج الظل الوظيفي والحرص على استكماله عن بعد.



حرص

وبدورها قالت الشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة:" تأتي مشاركتنا في برنامج الظل الوظيفي" حرصاً مناً على استثمار أوقات الفتيات وتأهيلهن في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي يعتبر الإعلام الحديث واحد من أهمها، حيث نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تأسيس جيل من الفتيات الإعلاميات والمتسلحات بأخلاقيات وأصول العمل الإعلامي المهني، و تعريفهن بمختلف جوانبه واكسابهن مهارات عملية وعلمية تتلاءم مع متطلبات الإعلام المعاصر، وترتكز على الثقافة والإبداع والخبرة".



تثمين



وثمنت الشيخة عائشة القاسمي دور المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تنظيم مثل هذه البرامج، التي تستثمر أوقات المنتسبات في ظل الوضع الراهن، وتعرفهن على أساسيات ومهارات الإعلام الحديث، الذي يتطلب وجود كفاءة شابة وقادرة على العطاء والعمل في جميع الظروف.

من جهتها أشادت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالإنابة بالدور الحيوي والفعّال الذي يقوم به المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تدريب المنسبين في ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على تقنيات العمل الإعلامي، وإتاحة الفرصة أمامهم في الاطلاع على آليات وأنظمة وقوانين العمل المتّبعة في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك ضمن برنامج "الظل الوظيفي"