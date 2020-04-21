"صقر الخيرية" تقدم 780 جهاز "لاب توب" للطلبة

المصدر: وام

قدمت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، عدد 780 جهاز "لاب توب" لطلاب وطالبات مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية، دعماً منها لجهود الدولة في التعلم عن بعد، وتعزيزاً لخطة وزارة التربية والتعليم، لحماية صحة الطلبة والمعلمين،

وسلمت صقر الخيرية الدفعة الأولى من الأجهزة، البالغة 357 جهازاً، ، لمنطقة رأس الخيمة التعليمية على أن تسلم الدفعة الثانية لاحقاً.

وقال أحمد راشد صوفة الزعابي، مدير عام المؤسسة إن هذه المبادرة التعليمية الإنسانية رأت النور بتوجيهات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مشدداً على استعداد المؤسسة التام لدعم الجهود الوقائية والاحترازية ومنظومة "التعلم عن بعد"، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل الخيري، كفريقٍ واحد، والوقوف مع الجهات الحكومية لتخطي الأزمة العالمية الحالية.