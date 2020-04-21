صرف رواتب شهر أبريل لمتقاعدي الشارقة غداً

المصدر: وام

أعلن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أنه سيتم غدا الاربعاء تقديم صرف المعاش الشهري لعدد 780 متقاعدا من المستحقين للمعاشات المحلية بحكومة الشارقة وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم واحتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إن هذا القرار يأتي استجابة حقيقية لاحتياجات المواطن في جميع المجالات وتحديداً شريحة المتقاعدين الأكثر احتياجاً والعمل على تحقيق الرفاهية لهم وتأمين كافة سبل الراحة والطمأنينة وتمكينهم من توفير احتياجات أسرهم بوقت كاف قبل حلول شهر رمضان.

ولفت الشامسي إلى أن هذا التوجه يتلاقى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدائمة في إسعاد المجتمع وملامسة احتياجاته وخاصة شريحة المتقاعدين لتهيئة كافة سبل العيش والحياة الكريمة لهم ولأسرهم .