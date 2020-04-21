2129 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19» في شرق المتوسط

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

سجلت إحصائيات المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي يضم 22 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان، اليوم «الثلاثاء» 2129 إصابة جديدة في دول الإقليم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» ليرتفع العدد للإجمالي الإصابات إلى 136 ألف إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6191 حالة وفاة جراء كورونا المستجد، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من المرض إلى نحو69.4 ألف حالة تعافٍ.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في أفغانستان ارتفعت إلى 1026 حالة و36 وفياة، وفي البحرين 1907 إصابة و7 وفيات، وفي جيبوتي 846 إصابة، وحالتي وفاة، وفي مصر 3333 إصابة و250 وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات في إيران 83505 إصابة و5209 وفاة، متخطية الصين في عدد الإصابات والوفيات لأول مرة.

كما سجلت الإصابات التراكمية في الأردن 425 إصابة و7 وفيات، وفي العراق 1574 إصابة و82 وفاة، وسجلت الكويت 2080 إصابة و11 حالة وفاة، وفي لبنان 677 إصابة و 21 وفاة.

وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد سجلت في ليبيا 51 إصابة ووفاة واحدة، وفي المغرب 3186 إصابة و144 وفاة، وفي فلسطين 329 إصابة وحالتي وفاة، وفي عُمان إصابة و8 وفيات، وفي باكستان 9216 إصابة و192 وفاة، وفي السعودية 10484 إصابة و 103 وفاة، وفي الصومال 273 إصابة و8 وفيات، والسودان 107 إصابة و12 وفاة، وفي سوريا 39 إصابة و3 وفاة، وتونس 884 إصابة و38 وفاة، وفي الإمارات 7755 إصابة و46 وفاة.