"عونك يا وطن التطوعي " يدشن حملة توزيع السلال الرمضانية

المصدر: العين - البيان

برعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري دشن فريق عونك يا وطن التطوعي الحملة الرمضانية السنوية لتوزيع السلال الغذائية على العائلات والأفراد الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا.

وأكد الشيخ محمد بن حم على أهمية المساهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والوقوف صفاً واحداً للخروج من هذه المرحلة التي نمر بها.

وتابع بن حم: "إن هذه الظروف التي نعيشها أظهرت المعدن الحقيقي للمجتمع الإماراتي مواطنين ومقيمين حيث تكاتف الجميع مع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها كافة يدا بيد، متمسكين بأرقى ممارسات المواطنة الصالحة وحريصين على المساهمة بأدوار مختلفة تصب نحو هدف واحد وهو دعم جهود تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ".

وشدد بن حم على أهمية العمل التطوعي الذي يعد في هذه الظروف الاستثنائية واجباً وطنياً، لابد أن نؤديه في إطار المسؤولية الشخصية والوطنية والأخلاقية، وفي سياق رد جميل الوطن، مشيراً إلى أن الأزمات تتلاشى والتحديات تزول، ويبقى الإخلاص عالقاً في ذاكرة الوفاء للوطن والانتماء للإنسانية، وهو ما يدوّنه العمل التطوعي لأصحابه في سجلات يحفظها التاريخ لهم وللأجيال من بعدهم.