منة إبراهيم طبيبة متطوعة غايتها الوصول لصفر إصابة

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

منة إبراهيم محمد البدر طبيبة متطوعة تعمل بمركز المسح الوطني في عجمان، ضمن الخط الأول لمواجهة انتشار فيروس "كورونا " في الدولة وطموحها الوصول إلى تحقيق صفر إصابة وبذل كافة الجهود من أجل حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.



واعربت عن فخرها واعتزازها بالعمل ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الوباء العالمي، مشيرة إلى أن عملها متطوعة في مشروع المسح الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة ومواجهة انتشار الفيروس والسيطرة عليه، إضافة إلى نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وحث السكان بالالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في البيت.



وأكدت حرصها واهتماها بتقديم المساعدة ضمن الصف الأول لخدمة المجتمع والمساهمة في تعزيز الوقاية والسيطرة على الوباء وأن ما تقوم به يعتبر واجبا على كل طبيب وطبيبة في حماية أرواح الناس، لافتة إلى أهمية تضافر الجهود للوصول إلى صفر إصابة في الدولة وينعم الجميع بالصحة والعافية.



حماية الصحة العامة

وأشارت إلى أن الدولة بذلت جهودا مضاعفة في توفير العلاج والحماية لجميع أفراد المجتمع، كما وفرت المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وكل وسائل الحماية للعاملين في الخط الأول لحمايتهم من الإصابة وأداء عملهم في ظروف جيدة تساعدهم لتحقيق طموح القيادة الرشيدة في تعزيز الصحة العامة.



وتطرقت إلى أهمية الفحوصات التي تقوم بها مراكز المسح الوطني في الدولة من أجل إنقاذ المصابين وحمايتهم وأهمية اكتشاف الإصابات مبكرا لأخذ العلاج المناسب ومعرفة عدد المصابين لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية صحة الآخرين، كما أن المشروع يرمي إلى معرفة مدى انتشار الفيروس وكيفية مواجهته.

وأكدت ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والبقاء بالبيت لحماية صحتهم وصحة أفراد أسرهم، وعند الخروج للضرورة من البيت يجب ارتداء الكمامة والقفازات و تنفيذ التباعد المجتمعي ، من أجل حماية صحة وسلامة الجميع