مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية يدعو للمشاركة في ملتقى عن بعد حول مواجهة كورونا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

دعا مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية أفراد المجتمع الى الانضمام إلى ملتقى "سياسات استباقية للملكية الفكرية لمواجهة جائحة كوفيد 19" اليوم الثلاثاء الموافق21إبريل2020 ، الساعة 06:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر رابط الاشتراك:

‏Join Zoom Meeting

‏https://zoom.us/j/96575695483

‏Meeting ID: 965 7569 5483

وقال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للملكية الفكرية ان هذه المبادرة تهدف الى تقديم خدمات نوعية للجمهور مجانا عبر اثراء أوقاتهم خاصة في ظل مشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال داعيا إلى الاستفادة من محاور الملتقى الغير مسبوقة.

ويتحدث اللواء العبيدلي في الملتقي في محور تعزيز أنظمة وسياسات الملكية الفكرية في أزمة كورونا

ويشارك في الملتقى مالك حنوف رئيس مجلس اصحاب العلامات حول استراتيجية حماية الملكية الفكرية ، وعادل عويضة خبير ومستشار بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول التراخيص الإجبارية واهميتها في زمن الأوبئة كما يشارك في الملتقى هادي خوند من شركة سابا للملكية الفكرية حول تاثير تكلفة حماية حقوق الملكية الفكرية على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة من معتصم ابو غزالة نائب رئيس مجلس للمديرين لمجموعة طلال ابو غزالة العالمية حول التصرفات المالية لتسجيلات العلامات التجارية