"استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" تخفض استهلاك الورق 64.9% في 14 جهة حكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن جهودها الحثيثة والرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، ورفعاً لمستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، أعلنت دبي الذكية، عن تحقيق 14 جهة حكومية نتائج متقدمة في تطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فبراير 2018، والتي تهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين.

وتعرّف الاستراتيجية نوعين من الورق، الأول: الورق الخاص بالعمليات والخدمات والذي لا يكمن الاستغناء عنه إلا بدراسته واقتراح بدائل رقمية، والثاني: الورق المطبوع اختيارياً، الذي يتم استعماله بسبب ثقافة المتعامل أو الموظفين لاستخدام الورق.

وتفصيلاً نجحت 14 جهة حكومية في تخفيض نسبة استهلاكها للورق بلغت 64.9%، كما استغنت عن 169.3 مليون ورقة من أصل 261 مليون كانت تستخدمها سنوياً. كذلك تمكنت هذه الجهات، من توفير مبالغ مالية ضخمة بلغت أكثر من 725 مليون درهم، ووقت قدره 7.7 مليون ساعة على مستوى الجهات الحكومية، مما أدى لمحافظتها على البيئة من خلال إنقاذ 20,325 شجرة كان من الممكن أن تستخدم لصناعة الورق.

وقد ساهم تحسين أكثر من 250 خدمة مقدمة للمتعاملين بالاستغناء عن 91 مليون ورقة، ما يعني تحسين الخدمات وتخفيض الورق المستهلك في إجراءات الخدمة سواء من المتعامل أو الجهة الحكومية، حيث يتم تخفيض المتطلبات من المتعاملين كإرفاق صورة جواز السفر رقمياً عن طريق استخدام الهوية الرقمية، والاستغناء عن الوصولات الورقية بوصولات إلكترونية فيما أدى تحسين أكثر من 500 إجراء داخلي إلى الاستغناء عن 56 مليون ورقة، ما يعني أتمتة الإجراءات الداخلية للجهات كاستخدام نظم الموارد الحكومية لدبي أو الاستغناء عن تبادل النماذج الورقية بنماذج رقمية ما من شأنها تحسين الأداء وكفاءة العمليات وسعادة الموظفين.

وكانت دبي الذكية قد أطلقت مارس الماضي مبادرة ختم ( 100% لا ورقية )، ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي التابع للمسارات التنموية الست التي أعلن عنها "مجلس دبي"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري. والتي تهدف إلى منح الجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" بنسبة 100% ختماً، يكون علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولا ورقية.

وتسعى المبادرة إلى تقدير جهود الجهات في مسيرة تنفيذ الاستراتيجية، والتي نجحت في أن تقدم خدماتها من خلال القنوات الرقمية بالكامل، مدعومة ببيئة داخلية رقمية تعمل على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية.

وتعليقاً على هذا التقدم الملموس، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا جهود التعاون المشترك والعميق بين دبي الذكية والجهات الحكومية المطبقة لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، مشيرة إلى أن دبي الذكية تسعى إلى المزيد التعاون وتضمين جهات أخرى في المراحل المقبلة للعمل على تطبيق الاستراتيجية، وأتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين والعمليات الداخلية بشكل شامل والاستغناء عن استخدام الورق في المعاملات الداخلية والخارجية بشكل نهائي بحلول 2021. كما تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية وفقاً لتوجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ومساعي دبي الذكية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض.

وقد نجحت الجهات الكبيرة (التي تستخدم أكثر من 10 ملايين ورقة سنوياً) من خفض نسب استهلاكها من الورق بمعدل وسطي وصل إلى 65.2%، أي ما يعادل نحو 153.2 مليون ورقة. وشملت هذه الجهات كل من: هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.

في حين تمكنت الجهات المتوسطة (التي تستخدم أكثر من 5 ملايين ورقة سنوياً) من تخفيض نسب استهلاكها من الورق بمعدل وسطي وصل إلى 59.1 %، أي ما يعادل نحو 12.7 مليون ورقة. وشملت هذه الجهات كل من: دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وجمارك دبي، ونيابة دبي.

كما تمكنت الجهات الصغيرة (التي تستخدم أقل من 5 ملايين ورقة سنوياً) من تخفيض نسب استهلاكها من الورق بمعدل وسطي وصل إلى74.7%، أي ما يعادل نحو 3.3 مليون ورقة. وشملت هذه الجهات كل من: دائرة السياحة والتسويق التجاري، واقتصادية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ووفقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ستخفض المجموعة الثالثة من الجهات الحكومية والتي تضم كلاً من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودبي للثقافة، وهيئة دبي للطيران المدني، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، استهلاكها من الورق بنسبة 50% نهاية إبريل 2020.

فيما أعلنت دبي الذكية المجموعتين الرابعة والخامسة من الجهات الحكومية المنضمة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث ستخفّض المجموعة الرابعة 50% من الاستهلاك في نوفمبر 2020، أما المجموعة الخامسة فسوف تخفض 50% بحلول يناير 2021.

وحسب "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة بعد العام 2021، وستتوقف الجهات الحكومية في دبي عن إصدار أو طلب المستندات الورقية من المتعاملين في العمليات الرئيسة أو المساندة.