"جليل القابضة" تتبرع بـ 100 ألف وجبة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "جليل القابضة" عن تقديمها 100 ألف وجبة إلى حملة "10 ملايين وجبة"، التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاقها، وتشرف على تنفيذها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

وتضاف هذه المساهمة إلى المشاركات النقدية والعينية في الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لتوفير الدعم الغذائي، والتي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19"، لدعم المحتاجين والمعسرين والفقراء والأسر المتعففة على امتداد مساحة الدولة، واستجابة للآثار الاجتماعية الناتجة عن تفشي الوباء لمحاصرة تداعياته وحماية الفئات الهشة من آثاره السلبية.

وتتضافر جهود مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الدولة المتنوعة لإنجاح أهداف الحملة المتمثلة في إيصال أكبر قدر ممكن من المعونات الغذائية إلى بيوت الأفراد والأسر المتعففة، وذلك تأكيداً لمسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بتعزيز قرارات قيادة دولة الإمارات الرشيدة ونشراً لثقافة العطاء خلال الشهر الفضيل.

وقال السيد كنهو محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جليل القابضة": "تنضم المجموعة إلى شبكة واسعة من المؤسسات والشركات الداعمة لحملة 10 ملايين وجبة التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تمثل مبادرة ملهمة وفرصة سانحة لـتأكيد حس المسؤولية الاجتماعية والالتزام بأهداف التنمية والتطوير وروح العطاء والتكافل."

وتابع: "دائماً ما تكون التحديات مصحوبة ببوارق أمل ومشاهد إيجابية، وما نراه اليوم خلال دعمنا للحملة، من تكاتف وتعاضد وحرص على التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات في القطاعات المختلفة، دليل على أن دولة الإمارات رسخت قيم التعاون في مجتمعها، وها هي الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية تحصد ثمار تلك القيم النبيلة."

وأضاف: "نشكر قيادة دولة الإمارات وسمو الشيخة هند بنت مكتوم على توجيه جهودنا وتوحيد مساعينا الرامية إلى دعم المجتمع، في حملة 10 ملايين وجبة التي تشكل الآن منصة موحدة وموثوقة نضمن من خلالها فعالية مساهماتنا الخيرية وكفاءتها لتخطي الأزمات."

وتسعى "حملة 10 ملايين وجبة" التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19"، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وينفذها كلٌ من بنك الإمارات للطعام، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وسقيا الإمارات، إلى تقديم الدعم الغذائي للفئات المحتاجة والمتعففة في المجتمع، والتي تعاني أكثر من غيرها في الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

وتتيح الحملة للأفراد والمؤسسات المساهمة في دعم الحملة وفق خيارات عدة، مثل الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae أو الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).