محمد بن راشد يقر قانون حماية السلامة الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء تابع خلاله أهم مستجدات وتطورات وتأثيرات أزمة الوباء العالمي كورونا على دولة الإمارات صحياً وتعليمياً واقتصادياً ودولياً، واستضاف سموه مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "استضفنا مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة .. شاكرين ومقدرين وممتنين لجهودهم الجبارة"

كما أقر سموه مشروع قانون بشأن حماية السلامة الوطنية ويضم آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية وإنهائها والسلطة المختصة بها وجهات المراقبة والضبط وجهات التحقيق والعقوبات.

وأوضح سموه أن القانون الجديد يضمن حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية لدولتنا.

واعتمد سموه اليوم تشكيل فريق عمل "لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة" برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي وممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وقال سموه إن الهدف استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي بشكل كبير فالزراعة المستدامة ضمانة اقتصادية وأمنية واجتماعية للوطن.

واعتمد سموه أيضا اليوم تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم قطاعنا الطبي في هذه الأزمة التي يمر بها العالم.

وقال سموه إن جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا.