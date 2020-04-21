إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في دبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اليوم، عن إلغاء جميع تصاريح الخيام الرمضانية وموائد الإفطار هذا العام، تماشياً مع جهود الدولة في ظل المستجدات المتسارعة والتزاما بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة،

وجاء في نص الإعلان الصادر من قطاع العمل الخيري في الدائرة، أنه "ستلغى جميع تصاريح الخيام الرمضانية وموائد الإفطار لهذا العام، وسيمنع منعا باتاً إحضار وجبات الطعام -وجبات الإفطار- إلى ساحات المساجد بهدف توزيعها منعاً للتجمعات. وفي حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخصة من الدائرة.



و أكّد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي للقطاع على أهمية هذه الخطوات الاحترازية في دعم جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجدّ ومحاولة احتواء هذه الأزمة مشيراً إلى أنّ الدائرة تضع الصحة والسلامة من ضمن أولوياتها، وتنسق مع مختلف الجهات الحكومية في إطار تكثيف الجهود والمساهمة في حماية المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتوفير بيئة آمنة.

من جانبه أشار محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة، إلى أهمية استثمار الوسائل التقنية التي توفرها الدائرة مثل مبادرة "وجبات الأمل" الرقمية المبتكرة ، مقارنة بمبادرات إطعام الصائمين، أو المتعففين بالوسائل التقليدية لخدمة العمل الخيري ومحتاجيه، على مستوى الإمارة.

وشدد على أن "وجبات الأمل" تندرج ضمن الإجراءات الوقائية والتي ستدفع من عجلة العمل الإنساني، بالطرق الاحترازية التي تبنتها الدولة.