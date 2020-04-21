إلغاء السوق الرمضاني بالفجيرة وأكشاك بيع الأطعمة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، عن إلغاء جميع الفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك بالإمارة، من السوق الرمضاني وأكشاك بيع الأطعمة الرمضانية أمام المحلات، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأشار الأفخم في تصريح صحفى لـ " البيان " إنه تقرر عدم افتتاح سوق الفجيرة الرمضاني لأول مرة ، وذلك في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع ، حيث تم إلغاء إصدار التصاريح الخاصة بأكشاك البيع بالتزامن مع إقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لتعزيز الجهود لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره، موضحا أن هناك خطة شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق من خلال تنظيم حملات مكثفة ومفاجئة، حرصاً منهم على صحة وسلامة الجمهور خلال الشهر الكريم .