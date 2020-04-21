"أصدقاء مرضى السرطان" تطلق حملة # خليك_فى_البيت_اصنع_فرقا

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت جمعية "أصدقاء مرضى السرطان"، المؤسسة المجتمعية ذات النفع العام المعنية بنشر الوعي حول مرض السرطان وتوفير الدعم اللازم لعلاجه، حملة تحفيزية على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار (خليك فى_البيت اصنع فرقا)، بهدف حث أفراد المجتمع على مشاركة قصصهم الشخصية الملهمة، والتضامن مع غيرهم خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضته الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وتدعو الجمعية جميع الأفراد الملتزمين في المنازل مشاركة تجاربهم الشخصية في استغلال وقتهم الأمثل خلال الحجر، والأثر الإيجابي الذي تركوه في حياة الآخرين، من خلال حساب الجمعية والوسوم (# خليك_فى_البيت_اصنع_فرقا) و (#StayHomeChampion).

وتتضمن الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل جمع تبرعات لمرضى السرطان عن طريق الرسائل النصية، حيث يمكن التبرع بـ 10 درهم من خلال إرسال الرسالية النصية “LIFE” إلى الرقم 2303 وبـ 50 درهماً من خلال إرسال الرسالة إلى الرقم 2305 وبـ 100 درهم إلى الرقم 2307 وبـ 500 درهم إلى الرقم 2308، كما يمكن تقديم التبرعات عبر الإنترنت www.focp.ae

واستقبلت الجمعية منذ انطلاق حملتها في الخامس من أبريل الجاري، على "فيسبوك" و"انستغرام" و"تويتر"، العديد من المشاركات النوعية والملهمة من أشخاص ملتزمين في الحجر المنزلي، وجهوا فيها رسائل لإحداث تغيير إيجابي في حياة من حولهم.

ناجية من سرطان الثدي: البقاء في المنزل يمكن أن يكون مثمراً

ماري فيزكايا، الناجية من سرطان الثدي والمستفيدة من الجمعية، شاركت في الحملة بمقطع فيديو قالت فيه: "لدي الآن وقت لم يكن متاحاً لي في السابق لتعلم أشياء جديدة. أنا أستمتع بدراسة دورات تعليمية جديدة على الانترنت، وأشجع أصدقائي والجميع لاكتساب معارف جديدة خلال هذه الفترة".

وشهدت الحملة مشاركة واسعة خلال احتفالات المنتصف من شعبان "حق الليلة" في المنزل، في حين قام الكثيرون بتحدي "# خليك_فى_البيت_اصنع_فرقا" للحفاظ على لياقتهم البدنية من خلال الحركة الدائمة داخل المنزل واستخدام تطبيق "Relay by FOCP" لتسجيل عدد الخطوات اليومية.

ومن جهة ثانية، أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن إدراج تحد جديد على تطبيق مسيرة "لنحيا" الرياضية العالمية، يتضمن إنجاز 5000 خطوة كل يوم لمدة 30 يوماً، مشيرة إلى أن الراغبين بالإنضمام إلى هذه الرحلة يمكنهم تنزيل تطبيق "Relay by FOCP".

وتجسد حملة "أصدقاء مرضى السرطان" الجوهر الأساسي للمنظمات غير الربحية المتمثل في رفع وعي المجتمعات، وتعزيز ودعم المشاركات الهادفة والمفيدة لجميع افراد المجتمع، ومواصلة نشر الإيجابية والأمل، لهذا تدعو الجميع لالتقاط هواتفهم والمشاركة.