مبارك الشامسي: أولياء الأمور هم العين الواعية التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ملتقى "مدير عام أبو ظبي التقني مع أولياء أمور طلبة التكنولوجيا التطبيقية "عن بعد لأول مرة، حيث استعرض مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مع الدفعة الأولى من أولياء الأمور "أكثر من 170" رؤيتهم وكافة جوانب أداء أبنائهم خلال "منصة الدراسة الذكية"، واطمأن على سلامة وسلاسة سير العملية التعليمية عن بعد في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة ل"أبوظبي التقني".

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن أولياء الأمور هم العين الواعية التي تتطلع اليها القيادة الرشيدة والحكومة ليعمل الجميع معا بما يحقق شعار هذا الملتقى "الشراكة المجتمعية ضرورة تعليمية" وصولا الى الهدف الأكبر وهو صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ورؤية ابوظبي 2030.

وأوضح أن رؤية أولياء الأمور تمثل مطلب وضرورة لتطوير استراتيجية التعليم بشكل عام، والتعلم عن بعد خاصة في ظل هذه المرحلة التي تتطلب مزيد من الجهود والعمل الخلاق لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل متكامل طوال الوقت وفي كافة الأحوال المناخية والصحية، حيث تؤكد القيادة الرشيدة دائما على مبدأ رئيسي وهو أن التعليم أولوية كبرى في دولة الإمارات العربية والمتحدة.

وأختتم مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حديثه معرباً عن تقديره لرؤية أولياء الأمور بكافة جوانبها ووجهات نظرهم تجاه دراسة أبنائهم عن بعد، مؤكداً حرص "أبو ظبي التقني" على الاستماع إليهم ودراسة كافة الأراء ووجهات النظر وصولا الى التطوير الدائم في منظومة أبو ظبي التقني واستراتيجيته.

وبدوره قال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أن خطة التعلم عن بعد في الثانويات التطبيقية تسير وفق الخطة الموضوعة بنسبة 100% حيث يضع "أبو ظبي التقني" كافة الإمكانيات لإنجاحها، مشيرا الى أن هذا الملتقى الموسع الأول مع أولياء الأمور لطلبة الصفوف السادس والسابع والثامن في ثلاث مجمعات لثانويات التكنولوجيا التطبيقية فقط وهي مجمع طحنون بن محمد، ومجمع العقابية في العين، ومجمع بينونة التعليمي بمنطقة الظفرة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني أن هذا هو الاجتماع الأضخم مع أولياء الأمور، كما ستتواصل فعاليات هذا الملتقى بأعداد أكبر مع أولياء أمور طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في كافة الصفوف الدراسية وفي جميع إمارات الدولة على دفعات، خلال الأيام القادمة وفق خطة وضعها "أبو ظبي التقني" لاستطلاع أراء الجميع والاستفادة منها في تطوير التعلم عن بعد.

و نيابة عن أولياء الأمور قال خليفة محمد سيف القبيسي خلال الملتقى أن نجاح منظومة "أبوظبي التقني للتعليم عن بعد" تستحق الامتياز في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، كونها طبقت المنصة الذكية للتعلم عن بعد مبكراً من خلال تطبيق المناهج التكنولوجية التفاعلية المتكاملة، التي يتفاعل معها الطلبة منذ سنوتهم الأولى في كافة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، من خلال الدراسة بلا كتب ورقية، وبالاعتماد الكامل على الكتب التكنولوجية لكافة المواد التي صُمّمت بطرق مختلفة وباستخدام تطبيقات تفاعلية بين الطالب والكتاب كتطبيق iBooks، كما دُعِّمَتْ منظومة المناهج التكنولوجية لثانويات التكنولوجيا التطبيقية على مدار السنوات السابقة بأنظمة إلكترونية لإدارة التعلُّم عن بعد، وهو الأمر الذي أدى لنجاح تجربة "الدراسة الذكية" للطلبة من منازلهم في الوقت الراهن دون أدنى مشكلة.

وقال عبيد راشد المنصوري من خلال متابعتي لأداء ابني خلال المنصة الذكية ارجو التأكيد على المعلمين لتوسيع مشاركة مزيد من الطلبة في الحصة الالكترونية دون التركيز على عدد محدود منهم لتعم الفائدة".

كما أوضح عدد من أولياء الأمور منهم سالم سيف المحيربي أن من العوامل الرئيسية كذلك لنجاح منظومة "أبوظبي التقني" للتعلم عن بعد، إعداد وتدريب أبنائهم الطلبة والمعلمين على استخدام أحدث التقنيات بما وفر كافة عوامل نجاح وأداء العملية التعليمية بشكل متكامل في بيئة افتراضية تحاكي الواقع تماما، وبما يضمن تمام الأداء في كافة المواد، مؤكدين ثقتهم التامة في "أبوظبي التقني"، وحرصهم التام على التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان الصحة والتفوق لكافة أبناء الدولة وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.