استئناف عمل أسواق الخضار واللحوم في عجمان

المصدر: عجمان:(البيان)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اتخذها إجراءات احترازية ووقائية صارمة لإعادة تشغيل الأسواق العامة بالإمارة، والتي شملت سوق الخضار والفواكه وسوق السمك وسوق اللحوم وسوق الدواجن وسوق المواشي والمقصب المركزي، ونظمت مواعيد عملها بما يتماشى مع برنامج التعقيم الوطني حرصاً منها على تلبية كافة متطلبات سكان الإمارة مع الحفاظ على السلامة العامة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).



وبيّن المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة أفراد المجتمع، ومنذ أن تلقينا توجيهات سمو رئيس الدائرة، ونحن نعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على السلامة العامة ومواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم، واستناداً على التنسيق الدائم مع فريق الأزمات والكوارث أصدرت الدائرة عدة إجراءات احترازية صارمة للتصدي للفيروس ومن انتشاره خصوصاً في مناطق التجمعات المتمثلة بالأسواق العامة، وسيتم الأشراف الحازم على تطبيق كافة التدابير ولن يتم التهاون مع مخالفيها، كما يجب على مرتادي الأسواق التعاون مع إدارة السوق حفاظاً على سلامة وصحة سكان الإمارة.



وأشاد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، بجهود الدائرة الحثيثة التي تبذلها لتحقيق المصلحة العامة، وأكد أن قرار إعادة تشغيل الأسواق العامة الغذائية بالإمارة يأتي لضمان توفير كافة احتياجات سكانها، بإعتبار هذه الأسواق مصدر أساسي وموثوق ومصرح به للغذاء، موضحاً أنه تم السماح بإعادة عملها بعد فرض عدة اشتراطات ومعايير عالمية صارمةخاصة بالصحة العامة وسلامة الأغذية، وعلى الجميع الإلتزام بتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدائرة للحدمن انتشار وباء فيروس كورونا.



كما طبقت الدائرة الإجراءات الاحترازية والصحية لإعادة تشغيل الأسواق بالإمارة على النحو التالي:



سوق الخضار والفواكه



سيستقبل سوق الخضار والفواكه زواره في الفترة الصباحية من الساعة 6 إلى الساعة 12 ظهراً، ثم تستأنف عملية التعقيم من الساعة 12 مساءً ولمدة ساعة كاملة، لُتفتح أبواب السوق مرة أخرى من الساعة 2 إلى الساعة 7 مساءً، ويستكمل برنامج التعقيم الوطني من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم.



سوق السمك



تبدأ المزايدات للتجار والشركات في الفترة الصباحية من الساعة 6 إلى الثامنة صباحاً، ثم يسقبل السوق جمهوره من الساعة 8 إلى 12 ظهراً، ويستأنف برنامج التعقيم الوطني عمله من الساعة 11 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، أما عن الفترة المسائية فتبدأ المزايدات لغير الزوار(التجار والشركات) من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساءً، ويستقبل السوق زواره من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 7 مساءً، لتتابع عملياتالتعقيم من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.



سوق اللحوم



يفتتح سوق اللحوم أبوابه للجمهور من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ثم يستأنف برنامج التعقيم عمله من الساعة 12 إلى الساعة1 ظهراً، أما عن الفترة المسائية فيتم دخول الجمهور من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 7 مساءً، ليستكمل برنامج التعقيم عمله من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساءً.



سوق المواشي



يستقبل السوق مرتاديه طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، وتبدأ عملية التعقيم من الساعة 2 إلى الساعة 3 ظهراً، أما عن يوم الجمعة فيتم دخول الزوار للسوق من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً، وتمتد إلى الساعة 1 ظهراً يوم السبت.



سوق الدواجن



سيسمح لمرتادي سوق الدواجن بالدخول من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ثم تواصل عملية التعقيم عملها من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهراً، ليعاد فتح أبواب السوق من جديد مساءً من الساعة 2 إلى الساعة 7، ثم تستكمل عملية التعقيم من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساءً.



تنظيم وإلتزام



أما عن تنظيم دخول مرتادي الأسواق كافة، فيجب على الجميع الإلتزام بلبس كمامة الوجه وقفازات الأيدي قبل الدخول وتعقيم اليدين جيداً قبل الدخول وعند الخروج من السوق و قياس درجة حرارة جميع الزوار من مسؤولي بوابات الدخول بالسوق، وتنظيم وتخطيط حركة الجمهورعلى بوابات الدخول لضمان توفير مسافات التباعد الآمنة بين الجمهور، حيث يجب ألا يزيد عدد مرتادي السوق عن 30% من الطاقة الاستيعابية للسوق.



كما يسمح لزوار سوقي اللحوم والدواجن بمدة لا تزيد عن 15 دقيقة للتسوق، أما عن سوقي المواشي والخضار والفاكهة فيكتفي الجمهور بمدة لا تزيد عن 30 دقيقة للتسوق فقط، وسيسمح لمرتادي سوق السمك بمدة لا تزيد عن 15 دقيقة للتسوق والخروج من السوق، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات تقطيع وتنظيف الأسماك وطهي الأسماك بالسوق مع الإلتزام بتسليم الأسماك واستلامها منخارج السوق، وسيتم وقف دخول الجمهور للأسواق لوقت محدد في حال الزيادة عن النسبة المسموحة، وسيسمح بدخول فرد واحد من العائلة للأسواق ولا يسمح بدخول الأطفال.



وعلى المنشآت الصحية الإلتزام بالمتطلبات الصحية لنشاط عرض وبيع المنتجات الغذائية، وإلتزام جميع العاملين بالمنشأت بالزي النظاميللسوق والملابس الواقية وارتداء كمامة الوجه وقفازات الأيدي، كما سيمنع دخول الجمهور لبعض المنشأت، وسيتم عمل طاولات عرض أو حاجزبمدخل المنشآت مع توفير مسافات مناسبة بين مناطق العرض الداخلية لتوفير المسافات الآمنة بين الجمهور وتجنب التلامس بالأيدي وعدملمس المنتجات من المستهلك.



خدمات التوصيل



وستتوفر خدمات التوصيل الآمن عن طريق الأرقام المحددة بالأسواق والمنشأت، وتتم عملية توصيل المنتجات عن طريق مركبات مجهزة ومعتمدة من إدارة الصحة العامة، مع مراعاة تبريد وتعبئة وتغليف المنتجات بشكل مناسب لضمان عدم التلامس بين الموظف والمستهلك وقت التسليم، ويلتزم موظف التوصيل بارتداء الزي النظامي والملابس الواقية مع ارتداء كمامة الوجه وقفازات الأيدي طوال وقت الخدمة مع الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة مع المستهلك ومنع التلامس بالأيدي.