الكادر الطبي: رسالة " أم الإمارات" رفعت معنوياتنا وقوت عزيمتنا لحماية المجتمع

المصدر: وام

أشاد العاملون في الكادر الطبي برسالة الشكر النصية التي وجهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للعاملين بالقطاع الطبي في الدولة من أطباء وممرضين ..

مؤكدين أنها رسالة إنسانية وحضارية تبعث على التفاؤل والأمل لتخطي التحديات والصعوبات التي تواجههم في الوقت الراهن وهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لحماية جميع أفراد المجتمع.

وتقدم مجموعة من العاملين في القطاع الطبي الإماراتي - خلال لقاءات أجرتها معهم وكالة أنباء الأمارات "وام" - بعبارات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .. مؤكدين أن رسالتها رفعت من معنوياتهم وحماسهم لمواصلة العمل الدؤوب لحماية المجتمع من فيروس كورونا الذي اجتاح جميع دول العالم.

وقال الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي استشاري أمراض وزراعة الكلى المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي " صحة " .. إن مفاجأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " وتواصلها عبر رسالتها النصية مع الكادر الطبي في الدولة تركت صدى كبيرا لديهم .. مشيرا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية من سموها لم تترك أثرا فقط في نفوس الأطباء بل رفعت معنويات الجميع من أهالي الأطباء والمرضى.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة حرصت خلال الفترة على تعزيز قدرات وإمكانيات الكادر الطبي والاستثمار بسخاء في البنية التحتية للخدمات الصحية حرصا منها على صحة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة وأشاد بدعم القيادة الرشيدة الكبير وثقتها الغالية بالكادر الطبي - خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس- ما شحذ الهمم ورفع من معنوياتهم وعزز إصرارهم على مواجهة الأزمة بثقة واقتدار .

وأضاف أن رسالة سموها أسعدتنا وأثلجت صدورنا وهذا ليس بغريب من سموها .. لافتا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية عززت لدى الكادر الطبي روح الفريق الواحد لمواصلة ومضاعفة الجهد في التصدي لانتشار الفيروس ومواجهته حفاظا على صحة وحياة أفراد المجتمع كافة.

من جهته قال الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي الطبي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية " صحة " :" إن رسالة الشكر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت بمثابة وسام شرف نعتز به على صدورنا وسنحمله ما حيينا وسنبقى دوماً نتباهى به .. لقد تعودنا من سموّها ومن قادتنا في الدولة على هذه اللفتات الإيجابية فيما أشعرتنا كلماتها الأصيلة بأن القيادة الرشيدة للدولة تقف معنا وإلى جانبنا في الصف الأمامي بما يسهم في شحذ هممنا ويضاعف عزيمتنا ".

وأضاف :" يقف الكادر الطبي اليوم صفا واحدا وقد نذرنا أنفسنا لأن نكون العين الساهرة التي يستند إليها المجتمع لمواجهة هذا الوباء مستلهمين من قيادتنا ومن روح الاتحاد القوة والصبر وأن نكون في الصفوف الأولى حتى ننتصر على هذا الوباء ونكتب صفحة بيضاء تتذكرها الأجيال القادمة عبر التاريخ".

من ناحيتها أعربت الدكتورة مريم مطر مؤسِّسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية عن فخرها واعتزازها بالمبادرة الإنسانية والنبيلة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات " والتي تعكس حرصها على الكادر الطبي وعلى صحة كل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين .

وأشارت إلى أن هذه اللفتة الكريمة من سموها ليست بغريبة عليها واصفة إياها بأنها نموذج في العطاء الإنساني حيث عكست الرسالة حرص سموها على التعبير عما يشعر به جميع من يقيم على أرض هذه الدولة المعطاء من شكر وتقدير لما يقوم به ويقدمه الكادر الطبي من أطباء وممرضين وغيرهم في هذه المرحلة التي تمر بها دولتنا الحبيبة.

من جهتها عبرت عائشة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية عن فرحتها برسالة "أم الإمارات " قائلة:" نحن الممرضات عندما تلقينا رساله "أمنا" أم الإمارات نسينا كل التعب والإرهاق الجسدي والنفسي الذي نواجهه كل يوم باعتبارنا في مقدمة الصفوف بمواجهة فيروس كورونا ".

وأضافت :"عندما قرأت رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هاتفي لم أصدق عيوني أنني أتلقى رسالة نصية من" أمي " الشيخة فاطمة بنت مبارك الأمر الذي رفع معنوياتي وأعطاني الحافز لمواصلة العطاء و التفاني في خدمة مجتمعنا و الحفاظ على صحة كافة أفراده" .

من ناحيتها قالت سكينة الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية : " بالنسبة لنا ككادر طبي أشعرتنا هذه الرسالة بالفرح وفي الوقت نفسه بالفخر والاعتزاز والانتماء للوطن .. شعورنا كان لا يوصف وكانت الرسالة دافعا قويا لنا لنواصل البذل العطاء ضد هذا الوباء وتحدي كل المعوقات".

من جانبها توجهت نعيمة محمد رجب معلم من هيئة صحة دبي - مستشفى راشد بالشكر الجزيل إلى "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اللفتة الكريمة و المبادرة الطيبة و دعمها الكبير .. مشيرة إلى أن رسالة سموها كان لها تأثير جبار وفعال أمدت الكادر الطبي بطاقة إيجابية لمواصلة جهود التصدي لفيروس كورونا .

من ناحيتها قالت شيخه جمعه الشامسي مساعد مدير التمريض في مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية إن رسالة الشكر من "أم الإمارات" رفعت معنويات الكادر الطبي وهي وسام على صدورنا .. رسالة عززت الأمل والتفاؤل لدينا وحفزتنا أكثر لخدمه الوطن .