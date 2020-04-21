"أمانة للرعاية الصحية" تعين 47 مواطناً ومواطنة في وظائف إدارية

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أعلنت أمانة للرعاية الصحية التابعة لمستشفيات مبادلة عن تعيين 47 مواطنا ومواطنة في قيادات الصف الثاني الإدارية من أصل 100 وظيفة توفرها المجموعة في المستشفيات التابعة لها في أبو ظبي والعين الأسبوع الماضي وذلك لتأهيلهم وتدريبهم لتبوء مناصب قيادات الصف الأول خلال فترة .

وقال مارك ماجورتي المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات أمانة التي تتخذ من دبي مقرا لها لـ"البيان "بأن التعيينات تأتي ضمن استراتيجية طوبلة المدى وذلك لتعيين وتدريب وتأهيل المواطنين لتولي مناصب قيادية خاصة في الوظائف الإدارية ، لافتا إلى أن المجموعة التي تم تعيينها الأسبوع الماضي تشكل حوالي 50% من الوظائف الإدارية في المجموعة البالغ عددها 100 موظف.

وأوضج أن مجموعة مستشفيات أمانة قامت بافتتاح مستشفى متخصص في مدينة العين لطب الأطفال وحديثي الولادة للرعاية طويلة الأجل بطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا لرعاية الأطفال المصابين باضطرابات صحية معقدة وطويلة الأجل، معتمد دولياً من اللجنة الدولية لإجازة المستشفيات ولجنة اعتماد المرافق.

وبين أن مبادلة للرعاية الصحية قامت بتسريع عملية افتتاح هذا المرفق في ظل المستجدات المتسارعة فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كجزء من جهودها نحو توفير سعة إضافية في أسرة العناية طويلة الأمد لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، لدعم مقدمي الرعاية الصحية الأخرين في تلبية الاحتياجات المباشرة لانتشار الفيروس.

وقالت أمواج جمعة الحضرمي بأنها ممتنة لشركة أمانه لإقدامها على تعيين عدد من المواطنين الباحثين عن عمل خاصة في مثل هذه الظروف التي توقفت فيها عملية التعيينات بسبب كوفيد 19 وما خلفه من توقف لنسبة كبيرة من الأعمال في مختلف القطاعات. وقالت بأنها تعتبر نفسها محظوظة لحصولها على وظيفة في مثل هذه الأيام خاصة وأن الكثيرات من زميلاتها العاملات يجلسن في البيوت حاليا.

وقال سلطان مبارك بأنه ممتن لمجموعة أمانة للرعاية الصحية لإتاحتها العمل للمواطنين خاصة في مثل هذه الظروف، لافتا إلى أن الإدارة تعول عليهم كثيرا لتولي مناصب إدارية قيادية في المستقبل بعد التدريب والتأهيل ، وهو ما لمسناه من خلال المقابلات التي تم إجراؤها معنا ، لافتا إلى أن حبه العمل الإنساني ومساعدة المرضى والمحتاجين هو ما دفعه للتقديم للمجموعة.