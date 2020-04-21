"شرطة رأس الخيمة" توضح طرق و إجراءات تسجيل وتجديد المركبات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أعلنت القيادة عن إطلاق حزمة من إجراءات تسجيل وتجديد المركبات وفق الأنظمة المعمول بها حرصا على انسيابية العمل وخدمة المراجعين بما يحافظ على سلامتهم وسلامة الموظفين في ظل الظروف الراهنة مع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

و أوضح العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أن الإجراءات المعنية تتضمن تجديد المركبات المنتهية الترخيص في شهر أكتوبر وما بعده عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية MOI مباشرة دون الحاجة لمراجعة إدارة ترخيص الآليات والسائقين أو قرية التسجيل فيما يتوجب على أصحاب المركبات المنتهي ترخيصها قبل شهر أكتوبر مراجعة قرية التسجيل لتوقيع الفحص الفني عليها قبل استكمال إجراءات التجديد عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية .

وأضاف العميد الحميدي أن على الراغبين في التنازل عن مركباتهم أو تصديرها مراجعة قرية تسجيل المركبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا من السبت وحتى الخميس لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه النوعية من المعاملات ، لافتا إلى أن المركبات الجديدة يتم تسجيلها عبر وكالات السيارات مباشرة حفاظا على سلامة وصحة الجمهور وتحقيقا للتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط .

وأكد على ضرورة الالتزام الكامل من قبل عملاء ومراجعي قرية التسجيل باتباع كافة تدابير الصحة والسلامة الاحترازية من ارتدءا الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة أمان كافية بينهم خلال تواجدهم في القرية ، مشددا على أن تعاون الجمهور يعتبر ركيزة أساسية في تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد والخروج منها بسلام .