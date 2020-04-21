«مواصفات» تطلق حملة توعوية بالعبوات والأوزان

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حملة توعوية باللوائح والأنظمة الإماراتية المتعلقة بالعبوات المعبأة، ووحدات القياس، والكميات والأوزان، وذلك للتوعية بعشرات المنتجات الاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون.

ضمن موسم المير الرمضاني، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لا سيما المنتجات التي تروج للمستهلك ضمن العروض الرمضانية، سواء في منافذ البيع، أو في المنصات الإلكترونية.وتستهدف الحملة الافتراضية التي تنفذها الهيئة على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، توعية المستهلكين بأهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام، والزيادات بنسب مئوية في الأوزان، حيث دعت الهيئة، المستهلكين، إلى التحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة.

توعية

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن: «الهيئة اجتمعت عن بعد، مع شركائها من القطاع الحكومي المحلي، للتأكد من استعدادات التوعية في شهر رمضان المبارك، سواء على مستوى منصات البيع الإلكترونية، أو منافذ البيع التقليدية.

ضمن خطة تكاملية تنفذ سنوياً، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبلدية دبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، ودائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة».

وقال:«إن الهيئة تستهدف رفع مؤشرات الوعي لدى جمهور المستهلكين بالأنظمة واللوائح، وطورنا آلية وصول جديدة للشرائح المستهدفة، بحيث تنسجم مع التدابير الاحترازية المتخذة حالياً في الدولة، حيث نستمر في توعية المستهلكين والموردين ومنافذ البيع، من خلال منشورات توعوية على منصتي «تويتر» و«إنستغرام»، حول لائحة العبوات المعبأة مسبقاً رقم 3 لسنة 2016، ولائحة أدوات القياس رقم 16 لسنة 2016، وكيف يمكن للمستهلك التعرف إلى بطاقة بيان المنتج، وقراءة التفاصيل الخاصة بالكميات على العبوات».

واعتبر أن تطوير الأنظمة الرقابية، من شأنه أن ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية «الإمارات 2021»، خصوصاً في مؤشر اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.