بلدية دبي تعتمد خطة النظافة العامة لشهر رمضان

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعدت إدارة النفايات في بلدية دبي، خطة عمل خاصة بشهر رمضان المبارك، بناءً على الوضع الصحي الراهن، وتماشياً مع تعليمات برنامج التعقيم في الإمارة.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، لــ «البيان»: «تم تخصيص 1500عامل لمتابعة أعمال النظافة العامة الميدانية على مدار الساعة في جميع مناطق الإمارة، يتوزعون النحو التالي: 1319عامل نظافة للمناطق السكنية والأسواق والطرق الداخلية، و181 عامل نظافة لنظافة الشواطئ والقنوات المائية والطرق السريعة والتخلص من المخلفات كبيرة الحجم.

وأضاف: «تم توفير 41 وسيلة تخزين نفايات إضافية خلال شهر رمضان المبارك، لتغطية المناطق المزدحمة في الأحياء السكنية، وتعزيز العمل الميداني بوردية خاصة للطوارئ، تعمل على متابعة إغلاق البلاغات الطارئة، والحفاظ على نظافة الطرق الرئيسة والحيوية في الإمارة، وتتكون من 65 عاملاً و12من أعضاء الجهاز الإشرافي والرقابي.

آليات إضافية

وأوضح عبد المجيد سيفائي أنه: «تم توفير 23 آلية ومعدة تنظيف، وسيتم توزيعها حسب احتياجات كل منطقة». وتابع أن: «نظافة الطرق الرئيسة في الإمارة مستمرة، ضمن برنامج عمل مكون من 4 ورديات، لتنفيذ إغلاق ومتابعة بلاغات الطوارئ، وتنفيذ برامج النظافة الخاصة على الطرق السريعة، وستكون المساحة الكلية لعمليات التنظيف اليدوي والكنس الآلي 1572 كيلو متراً طولياً، ويضم الكادر الإشرافي والرقابي 18 موظفاً، بالإضافة إلى 145 عامل نظافة، و28 آلية ومركبة خاصة لتأدية هذه المهام».

توعية

وقال سيفائي: «سيتم تنفيذ برامج توعية وتثقيف أفراد المجتمع، ببعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان وسلامة استدامة البيئة، وذلك عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي للبلدية». وأضاف: «تستمر بلدية دبي في تقديم الخدمة المجتمعية «التخلص من المخلفات كبيرة الحجم»: في الوردية الصباحية من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

وهذه خدمة يمكن للجمهور طلبها بأي وقت، من خلال تطبيق دبي24/‏7». وبيّن أنه سيكون هناك عدد من الخدمات متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، وسيتم متابعة تنفيذها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأساليب التواصل عن بعد.

كما سيتم تكثيف جهود نظافة القنوات المائية والشواطئ خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها خور دبي والجداف وقناة الخليج التجاري وقناة دبي المائية وقناة مرفأ ديرة والقنوات المائية المحيطة، وذلك من خلال فريق عمل خاص، مكون من 18 مركبة ومعدة خاصة للتعقيم، و13 عاملاً فنياً، و2 من موظفي الجهاز الرقابي، فضلاً عن الاستمرار في برامج التعقيم والتطهير في الفترة الصباحية والفترة المسائية، حسب الخطة الزمنية، والاستمرار في تغطية برنامج الوطني للتعقيم والتطهير لجميع الشوارع الرئيسة والأماكن العامة والمرافق في الإمارة، حسب خطة التعقيم والتطهير في الفترة الليلية، ضمن الفريق المكون من إدارة النفايات على مستوى الدائرة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية اليومية.