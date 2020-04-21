لا خيم رمضانية في الشارقة وأم القيوين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت كل من بلدية مدينة الشارقة، وبلدية أم القيوين عن إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية لهذا العام 2020، والتي تشهد إقبالاً من الجمهور، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البلديتين على أداء دورهما المجتمعي كونه جزءاً من منظومة خط الدفاع الأول في الحد من انتشار فيروس «كورونا» وعملاً بالتوجيهات والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة من أجل مجابهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هناك خططاً ممنهجة تقوم بها البلدية للحد من الفيروس، وتقوم دائماً بعمل القرارات الملائمة، التي تتفق مع أهداف الإمارة في مواجهة هذا التحدي والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وكل ما تقوم من أجل المجتمع وأفراده وتجاوز هذه المرحلة، حيث يأتي إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية.

ضمن مجموعة من الإجراءات، التي قامت بها البلدية في ظل الظروف الحالية، وتماشياً مع جهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» وضمن حرص البلدية على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحد من انتشاره، حيث تم التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة، من أجل إيقاف إصدار تصاريح خيم إفطار الصائمين، التي تتم إقامتها سنوياً بالقرب من المساجد خلال الشهر الفضيل.

حملات تفتيشية

ومن جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة: «إن البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية للتأكد من عدم إقامة أية خيمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب الخيمة وإزالتها فوراً، وذلك بهدف الالتزام بالقوانين وبهذا القرار الصادر عن البلدية، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 993 أو قنوات التواصل الأخرى التابعة للبلدية في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات».

تدابير

ومن جهته أكد خلفان سالم مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين أنه تم إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية، خلال العام الجاري، وذلك نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة منعاً لتفشي فيروس «كورونا».

مبيناً أنه سوف يتم توزيع وجبات الإفطار على سكنات العمال من قبل مؤسسة الشيخ سعود للأعمال الخيرية والانسانية، ودور البلدية سوف يكون في الإشراف على تلك الوجبات، والتأكد من سلامتها بعد متابعة المطابخ الشعبية التي تعدها، وذلك حفاظاً على صحة العمال ومتناولي تلك الوجبات، وداعياً كل الجهات إلى التعاون وعدم نصب الخيم الرمضانية، حيث ستكون هناك مراقبة دورية وحملات تفتيشية من قبل عناصر التفتيش التابعة للبلدية، للتأكد من عدم نصب تلك الخيم.