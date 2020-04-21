الدفاع المدني يطلق «رمضان آمن»

المصدر: (أبوظبي – البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إداراتها الإقليمية، وبالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، مبادرة «رمضان آمن»، بهدف نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لاستقبال شهر رمضان الفضيل، تتمثل في رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، ووضع خطط استراتيجية تلبي احتياجات المرحلة.

وأشار إلى أن شهر رمضان، يأتي العام متزامناً مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقاية وسلامة إضافية، تتواكب مع برامج وخطط الحكومة الرشيدة، للتصدي للوباء العالمي، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وكافة منتسبي الدفاع المدني، من ضباط وضباط صف وأفراد، ومدنيين.

ودعا قائد عام الدفاع المدني، أفراد المجتمع، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع نقل عدوى فيروس «كورونا».