سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية" توزع بطاقات المير الرمضاني في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - عصام الدين عوض)

وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سمو الشيخة سمية بنت صقر القاسمي. وأوضح راشد الحمر مدير عام المؤسسة: «أنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة من المستحقين المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل إدارة المؤسسة من الذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تمكّن مستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل».

وأكد الحمر: «أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إمارة أم القيوين ودورها في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، لما له من الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين، ويسهم ذلك في تخفيف الأعباء المادية التي تتحمّلها الأسر».