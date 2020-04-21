الرئيسي: الإمارات سبّاقة في تبنّي الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

أكد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي» أن دولة الإمارات تبرز باعتبارها سبّاقة عالمياً في تبنّي الابتكار نهجاً راسخاً لبناء مستقبل أفضل، مدعومة بـ«الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف وضع الإمارات في صدارة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم

. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، مضيفاً: «يحيي العالم سنوياً «يوم الإبداع والابتكار» في سبيل توحيد الجهود الدولية لتحفيز التفكير الإبداعي وإرساء دعائم الابتكار لدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع: نجدّد التزامنا بتهيئة البيئة الإيجابية الداعمة للأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة، التي تتواءم مع «عام الاستعداد للخمسين»، والذي يمثل نقطة انطلاق قوية باتجاه استشراف وصنع المستقبل، تيمناً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأنّ الابتكار هو الثروة الحقيقية المستدامة.