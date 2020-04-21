عزة النعيمي: القيادة سطّرت أروع الأمثلة في العطاء

المصدر: (عجمان- وام)

أشادت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بإطلاق حملة «10 ملايين وجبة» لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

والتي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتة إلى أن مثل هذه الحملات الإنسانية تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ قيم العطاء وتوفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وأكدت الشيخة عزة النعيمي أن القيادة الرشيدة دأبت على ضرب أروع الأمثلة في العطاء سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الخيرية في الدولة تنهل من معين هذا العطاء، الذي لا ينضب ويُحتذى به في كل دول العالم.