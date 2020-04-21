رجال أعمال: العمل الخيري منهج الإمارات

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أكد رجال أعمال أن العمل الخيري في دولة الإمارات ممارسة منهجية، تدعمها شبكة دعم لوجستي وفني واسعة النطاق، لتصل المساعدات والتبرعات والمساهمات إلى مستحقيها، بعد دراسات مستفيضة تجريها اللجان والهيئات المتخصصة، وتؤكد قيادتنا الرشيدة من خلال هذه الحملة الواسعة أن خير الإمارات يطال كل المقيمين على أرضها، ولن يجد أي شخص مشقة للحصول على احتياجاته الأساسية من الطعام.

خير الإمارات

قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: إن «حملة 10 ملايين وجبة» التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسد معاني التكافل المجتمعي في أبهى صورة، وإلى جانب تزامنها مع شهر العطاء في رمضان، فإنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تتطلب من الشركات والمؤسسات والأفراد إظهار أعلى مستوى من المسؤولية تجاه الشرائح المستحقة للرعاية والعائلات المتعففة في المجتمع.

إن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على حكومة الإمارات ومواطنيها، فهي تحتل مكانة مرموقة على قائمة أكثر الدول المقدمة للمعونات الإغاثية مقارنة مع ناتجها الإجمالي، كما اكتسبت سمعة مرموقة في مد يد العون للمحتاجين بمعزل عن أي اعتبارات دينية أو عرقية.

دولة الكرم

وصف رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة، حملة الــ«10 ملايين وجبة» بالمبادرة الكريمة من دولة الكرم السخي وتبدأ وتنتهي من وإلى أهداف إنسانية، مضيفاً أن أفراد المجتمع بمختلف شرائحه لن يتأخروا بالمساهمة في التبرع في «حملة 10 ملايين وجبة»، كما لن تتأخر المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في الإمارات للمشاركة في الحملة إيماناً منهم بقيادتهم واعتزازًا بتاريخ بلدهم، الذي مد يد العون لكل بقاع الأرض إلى جانب ما تجسده تلك المساهمة، المكانة الحيوية للقطاع الخاص في دعم مسيرة العمل الإنساني في الدولة.

كما تعكس دوره في ممارسة مسؤوليته المجتمعية، وهذا الدور يكتسب أهمية جوهرية في هذه الأزمة العالمية، التي تتطلب حشد وتضافر كل الجهود والقطاعات والموارد والإمكانات في الدولة، بما يعزز التماسك والتكاتف والُّلحمة المجتمعية.

صدارة مرموقة

قال علي بن حيدر رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمقاولات إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق الإنشاءات بدبي: إن حملة الـ«10 ملايين وجبة»، صورة من صورة التكاتف الإنساني في المجتمع الإماراتي، وتُعلي قيم الإحساس بالمسؤولية تجاه أفراده، موضحاً أن مبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على هذا الصعيد مرموقة، وأثرها واضح للقريب والبعيد وتتواصل في كل الأوقات لتبلغ صدارة العمل الإنساني بوصفها عنواناً مضيئاً للتعاون ودعم ومساندة فئات جديرة بالرعاية وبالاهتمام في هذا الظرف العصيب، وفي كل الظروف.

مسيرة التلاحم

قال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية: إن الحملة الإنسانية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام فخر جديد لكل أبناء وبنات الوطن، وتعد نقطة شروع جبارة جديدة في مسيرة التلاحم المجتمعي، مضيفاً، إنه وبينما تنشغل خطوط دفاعنا الأول بالسهر والعمل الدؤوب والتضحية من أجل صحة وسلامة الجميع تأتي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتقودها سمو الشيخة هند بنت مكتوم أماناً معيشياً للمحتاجين خلال الشهر المبارك،

فطالما كان بنك الإمارات للطعام ركيزة أساسية للحد من هدر الغذاء في الدولة من خلال توجيه الفائض من الغذاء لسد احتياجات الأسر والمحتاجين، واليوم يستكمل بنك الإمارات للغذاء مسيرته من أجل الحد من تأثيرات الوضع الراهن على عشرات الآلاف من الأسر في كل إمارات الدولة.