روضة بنت مكتوم: القيادة جعلت قيمة الكرم عملاً مؤسسياً

المصدر: (الشارقة - وام)

أكدت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، قرينة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مؤسس ورئيس مجموعة «إم بي إف» الوطنية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحملة «10 ملايين وجبة» تجسد القيم النبيلة لقيادتنا الرشيدة، وإن إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لهذه الحملة يجسد الدور الكبير الذي تقوم به سموها في تعزيز قيم العطاء ومساعدة الآخرين وتقديم العون لكل محتاج وهي من العادات الإماراتية الأصيلة.

ووصفت الشيخة روضة حملة «10 ملايين وجبة» بأنها تشكل منظومة إنسانية متكاملة تعمل على ترسيخ قيمة إطعام الطعام وفرصة جديدة لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب الإمارات وكافة مؤسساته وتعميق خصلة من أهم خصال شعبنا وهو الكرم.

وأكدت أن قيادتنا الرشيدة حولت قيمة الكرم وإطعام الناس إلى عمل مؤسسي مستدام وهذه الميزة تتفرد بها دولة الإمارات على مستوى العالم.. مشيرة إلى أن شعب الإمارات هو من أكرم الشعوب، وأن مساعدة المحتاج من شيم وقيم أبناء الإمارات لأنهم امتداد لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.