«بيئة أبوظبي» ترصد عشاً لسلحفاة منقار الصقر

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

رصدت هيئة البيئة أبوظبي عشاً لسلحفاة منقار الصقر في منطقة السلع، وتأتي أهمية رصد الأعشاش نظراً لندرة حالات التعشيش على المناطق الساحلية في الخليج العربي بسبب التحديات التي تواجهها، حيث تتركز مواقع التعشيش في الجزر البحرية.

ويعكس ذلك جهود الهيئة في المحافظة والحماية الحثيثة، حيث يعد تعشيش السلاحف مؤشراً مهماً إلى توافر البيئة المثالية لها وصحة وسلامة النظام البيئي في المنطقة، وأوضحت الهيئة أن موسم التعشيش يبدأ في مارس، في حين يبدأ موسم التفقيس في أغسطس من كل عام.

وطلبت الهيئة من الجمهور ضرورة الإبلاغ عن وجود أي آثار لتعشيش السلاحف على سواحل الإمارة أو الجزر من خلال الاتصال على مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555.

وأوضحت الهيئة أن سلاحف منقار الصقر تتعرض للعديد من المخاطر ومنها، فقدان شواطئ التعشيش بسبب التنمية الساحلية، هذا إضافة إلى فقدان الموائل كالمرجان والأعشاب البحرية عن طريق الجرف والدفن نتيجة التطور الساحلي.