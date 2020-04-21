بلدية العين توفر سيارة الخدمة المتنقلة

المصدر: (العين - داوود محمد)

فعلت بلدية مدينة العين سيارة الخدمة المتنقلة لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم مجاناً ومن دون رسوم إضافية، لتلبية جميع الاحتياجات مع ضمان صحة وسلامة المتعاملين من هذه الفئة ومساعدتهم على البقاء في منازلهم من دون تكبد عناء الحضور لمبنى البلدية.

وتقدم الدعم اللوجستي والاستشارات المباشرة وتشمل خدمات المنصة الرقمية سمارت هب، وخدمات الأراضي والتسجيل العقاري، والبيانات المكانية وتراخيص البناء والبنية التحتية، وطلبات المواد الغذائية، إضافة لعدد من الخدمات العامة، وذلك في وقت زمني قصير، وبشكل مجاني ما عدا دفع الرسوم المقررة للمعاملة.

وتمتلك بلدية مدينة العين 6 سيارات متنقلة للخدمات تتوزع على قطاعات البلدية المختلفة.

وللحصول على خدمة السيارة المتنقلة يتطلب فقط التواصل مع الرقم المجاني لحكومة أبوظبي وطلب الخدمة.