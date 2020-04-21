منع نقل العمالة بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

اتخذت كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة، وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19».

حيث أصدرت كل جهة على حدة قراراً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

تعميم

وفي دبي أشارت البلدية في تعميم وجهته إلى شركات المقاولات، العاملة في الإمارة، إلى أن القرار يأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر، على الصحة العامة، وسلامة شرائح المجتمع، وخاصة في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع.

ومن جانبه، أكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن تعميم الدائرة بعدم تنقل العمالة من الإمارة إلى أي مكان آخر ومنع انتقالها إلى خارج الشارقة، يستهدف تحقيق التباعد الجسدي في هذه الفترة والحفاظ عليها. وأشار إلى أنه تستثنى من هذا التعميم المنشآت العاملة في نشاط التنظيف والمواد الغذائية والأمن الخاص.

وفي عجمان وجهت دائرة التنمية الاقتصادية جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة إلى التقيّد بالتعميم الصادر بهذا الشأن والاستجابة الفورية.

حيث سيُطبّق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية والقانونية السارية في الإمارة. وعلى الشركات والمؤسسات الراغبة بطلب استثناء التواصل مع إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة عجمان. وفي رأس الخيمة، حددت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، اشتراطات نقل العمال داخل الإمارة، من خلال منع نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة واقتصار النقل داخل الإمارة فقط.‎‎