45 مركبة ذكية لتعقيم البنية التحتية والمناطق السكنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

يستخدم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) 45 مركبة ذكية لتوفير أعلى مستوى من التعقيم للبنية التحتية والمناطق السكنية في الإمارة، وتعتبر هذه المركبات الحديثة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وتم استيراد المركبات كقطع، وتم تجميعها وتركيبها من خلال شركة حافلات للصناعة في منطقة إيكاد الصناعية خلال 12 يوماً فقط.وتتميز المركبة المزودة بمراوح رش «هولي» في قدرتها على رش المواد التعقيمية لمسافة تصل إلى 100 متر، كما أنها محملة بصهريج مياه بسعة 10.000 لتر، وتبلغ طاقة المروحة فيها 30 كيلو وات.

كما يوجد فيها رشاش مزدوج قادر على غسل وتعقيم الشوارع، في حين يبلغ استهلاك المياه 10 أمتار مكعبة في الساعة، كما تتميز المركبة بتزويدها برشاش مزدوج عالمي، ومروحتين، الأمر الذي يسهم في توفير أقصى درجات التعقيم.

وأكد الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن المركز يسعى بشكل دؤوب إلى استخدام الآليات الحديثة والمتطورة في عمليات التعقيم ضمن برنامج التعقيم الوطني، ومنها أيضاً آلية الرشاش الرذاذي، وهي عبارة عن معدة تستخدم لتعقيم الطرق الداخلية والخارجية من المناطق السكنية، حيث تستطيع الآلية مزج جزيئات المواد المعقمة مع قطرات الماء التي يتم رشها من خلال الرشاش الرذاذي وتقوم القطرات بتعقيم الشوارع والأصول العامة.

وقال الكعبي إنه تتوافر لدى «تدوير» 10 معدات قادرة على الرش لمسافة تصل إلى 15 متراً، و4 معدات قادرة على الرش لمسافة تصل إلى 40 متراً.وأوضح أن المركز يباشر التعقيم باستخدام سيارة متطورة تتجاوز تكلفتها 2.5 مليون درهم، ويمتلك منها حالياً معدة واحدة تستخدم في غسيل الأنفاق في مدينة أبوظبي، وتتميز الآلية باحتوائها على أجهزة الاستشعار عن بعد.

هذا بالإضافة إلى شريط رذاذ عالي الضغط مكون من 3 أقسام بإجمالي 48 فوهة نفاثة مسطحة، وتستخدم الآلية في تنظيف جدران الأنفاق، وأسطح الطرق، ولها القدرة على رش المواد التعقيمية بشكل أفقي من جانبيها لمسافة تصل إلى 20 متراً.