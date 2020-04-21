9 آلاف متخصص انضموا لحملة «الإمارات تتطوع» خلال أيام

المصدر: دبي - نورا الأمير

كشفت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن انضمام 9 آلاف متطوع متخصص في القطاع الطبي للحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منذ انطلاقها قبل أيام.

وتحدثت بوحميد في مداخلة لها على تلفزيون دبي عن حملة «الإمارات تتطوع»، مشيرة إلى أن الحملة الوطنية غير مسبوقة بفكرها ونوعيتها ومجالاتها، وتتميز بوجود شقين الأول التطوع الميداني الذي يتم بالتنسيق مع هيئة الأزمات والكوارث.

مبادرة

أما الشق الافتراضي بحسب بوحميد طرحته الدولة كمبادرة جديدة على المستوى الإقليمي، مهيبة بالجميع المشاركة والتطوع رداً لجميل الوطن، إذ إن مساحة الانضمام مفتوحة للمشاركة في أكبر حملة تطوع للمواطنين والمقيمين صغاراً وكباراً، بشرط أن يكون المتطوع فوق الـ14 سنة.

وتسعى الحملة ضمن أهدافها وخلال المرحلة الحالية لاستقطاب أصحاب الخبرة والمهارات من الكادر الطبي؛ ضمن التخصصات: طبيب عام في جميع المجالات، طبيب نفسي، تمريض بجميع المجالات، أطباء متقاعدين من جميع التخصصات، طلبة من مختلف التخصصات الطبية، وأي شخص لديه شهادات تدريبية في الإسعافات الأولية أو الاستجابة لحالات الطوارئ.

دور محوري

وقالت بوحميد، إن الوزارة تقوم بدور محوري خلال الظروف الراهنة، مستعرضة بعض الإضافات التي قامت بتطبيقها الوزارة لتوثيق مفهوم «خليك بالبيت» منها خدمة الضمان الاجتماعي، وانضمام 676 طالباً من أصحاب الهمم إلى نظام التعليم عن بعد في المراكز الـ6 التابعة للوزارة.

وقالت، إن الوزارة عمدت إلى تسهيل وصول المتعاملين المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي عبر الأنظمة الإلكترونية التقنية، ككبار المواطنين وأصحاب الهمم من المستفيدين وجمعيات النفع العام.

وأفادت معاليها بأن مبادرة التعلم عن بعد تحوي دورات وبرامج تدريبية يتم التواصل فيها مع أولياء الأمور، ولدينا قرابة 155 مسجلين في برنامج التدخل المبكر، وحرصنا على وصول المواد التعليمية والتدريبية لهم بشكل أسبوعي، وكذلك من تفوق أعمارهم الـ18 ومنضمين لمراكز مشاغل، فإن أعمالهم مستمرة ولم تتوقف وتم إنجاز أكثر من 2000 إسوارة تم توزيعها على منافذ البيع.

زيارات

وتحدثت عن مبادرة «نحن أهلكم عن بعد»، التي تم تحويلها من زيارات لكبار المواطنين في منازلهم استجابة للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» إلى زيارات عن بعد من خلال التواصل المرئي أو عبر الهاتف، حيث استفاد منها حتى الآن 1500 من كبار المواطنين.

مشيرة معاليها إلى أن المبادرة التي تطوي عامها الأول أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى كبار المواطنين على مستوى إمارات ومناطق الدولة، وتحقيق التواصل المستدام والإيجابي مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع، تماشياً مع مبادرات سياسة حماية الأسرة، وترجمةً لبنود قانون حقوق كبار المواطنين، ومستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

احتياجات

وتسعى المبادرة إلى الوصول إلى كبار المواطنين والاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية، والنظر إلى احتياجاتهم المنزلية عبر الهاتف أو التطبيقات المرئية، بما يعكس تقديم مبادرات الوزارة برؤية استباقية. وذكرت وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أطلقت مبادرة المير الرمضاني، وبدأت يوم الجمعة الماضي بتوزيع الطرود الغذائية (الروشن الرمضاني) البالغ عددها 44001 على الأسر المسجلة لدى قوائم وزارة تنمية المجتمع في جميع أنحاء الدولة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، من خلال 27 نقطة توزيع في أنحاء الدولة.